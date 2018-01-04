القاهرة - أخبار مصر

أظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم الخميس ارتفع عائد أذون الخزانة لأجل 273 يوماً بنسبة 0.5 %، وتراجع عائد أذون 91 يوما.

وبلغ متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوما – وفقا للبنك – 19.2 %، وتمت تغطيته مرتين، مقابل عائد سجل 19.22 % بالعطاء السابق له.

وسجل متوسط العائد على أذون أجل 273 يوماً 18.57 %، وتمت تغطيته 2.8 مرة، مقابل عائد سجل 18.09 % بالعطاء السابق.

وتتمتع أدوات الدين باقبال من الأجانب، نظرا لارتفاع العائد عليها وتجاوزه مستوى 20 %.