اخبار مصر - سماء المنياوي

أوضح الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، أن المجلس يشجع إمكانية تنفيذ حوافز إيجابية لتشجيع المواطنين على “تنظيم الأسرة” للحد من الزيادة السكانية والتى أصبحت تلتهم نتائج التنمية التى تشهدها البلاد.

وأشار توفيق الى أن فرض حوافز سلبية “بقانون تنظيم الأسرة ” الجديد والذى يتم مناقشته حالياً للحد من الزيادة السكانية يتعارض مع الدستور المصرى ، ويؤثر سلباً على الحالة المعيشية للمواطنين ، وأن تطبيق حوافز سلبية على الأسر سيكون له مردود خطير وسلبى على التعليم مثل زيادة معدلات التسرب من التعليم والأمية.

وأكد توفيق إن تنظيم الأسرة هو إختيارى وقرار يعتمد على الإرادة المشتركة للأفراد وإحساسهم بالمسئولية تجاه أنفسهم والوطن وليس فرضاً على أحد ، مشيرأ الى أن تطبيق ذلك سيتعارض مع أهداف التنمية المستدامة برفع كل أنواع الدعم عن المستحقين له، مما يزيد حالات الفقر ويعرقل جهود التنمية فى المجتمع ، ويؤدى الى تدنى الخصائص السكانية ، والتى نسعى لتحسينها بشتى الطرق.