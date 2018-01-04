القاهرة - أ ش أ

أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أن الشرطة لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الخروج عن القانون، مضيفا “لن نتوانى في التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من يحاول المساس باستقرار الوطن، أو من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الخميس، وحضره عدد من مساعديه والقيادات الأمنية المعنية في إطار استعراض محاور الخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المصريين خلال تلك المرحلة.

ووجه اللواء مجدي عبد الغفار بتكثيف التواجد الأمني بمحيط دور العبادة المسيحية وتمشيط محيط كافة الكنائس بشكل متواصل بالتنسيق الكامل مع رجال القوات المسلحة، والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية لضمان عدم حدوث ما يعكر صفو الاحتفالات.. كما وجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال تلك الفترة، مشددا على ضرورة تكثيف التواجد الأمني بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية والدفع بدوريات أمنية بكافة الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية والخدمات المرورية والتعامل مع المواقف الطارئة، وكذا نشر الخدمات على الطرق السريعة حفاظا على أرواح المواطنين.