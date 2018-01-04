القاهرة-اخبار مصر

أكد أحمد عيد عبد الملك لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أن الإصابة بقطع في غضروف الركبة التي ألمت به في بداية فترة انضمامه للمصري والتي أدت إلى غيابه عن فترة إعداد الفريق لفترة طويلة كانت السبب في عدم ظهوره بالمستوى المعروف عنه.

وأكد عبد الملك أن انضمامه لصفوف فريق وادي دجلة سيمنحه الفرصة للتعبير عن نفسه بالشكل الكافي قبل عودته مرة أخرى لصفوف فريق المصري مرة أخرى في نهاية الموسم معربا عن أمله في فوز المصري بكأس السوبر المقبلة لإسعاد جماهير بورسعيد العظيمة والتي كانت سببا من أسباب انضمامه لصفوف المصري بمؤازرتها الهائلة للاعبيها ودعمها المستر لهم.

على جانب آخر ينتظم عصر اليوم المهاجم البوركينابي ايسوف واتارا المنضم منذ ساعات إلى صفوف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري قادما من فريق وادي دجلة في المعسكر المغلق للفريق والمقام حاليا ببرج العرب استعدادا للمباراة والتي تجمعه بنظيره سموحة والمقرر إقامتها في الخامسة مساء غدا الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة عشر للدوري.