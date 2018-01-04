أخبار مصر- عصمت سعد

البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى هو أحد البرامج التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي وتوليها اهتماما كبيرا.. ويعمل هذا البرنامج وفق مكونات عديدة:

أولا : مكون الوحدات المتنقلة وفرق الشارع

 تم إستلام الوحدات المتنقلة من الهيئة العربية للتصنيع بعدد 17 وحدة متنقلة تعمل في المحافظات العشر المستهدفة طبقا لكثافة الظاهرة بكل محافظة

كالتالي :.

المحافظات القاهرة الجيزة الأسكندرية المنيا القليوبية – الشرقية – السويس – المنوفية – بني سويف – اسيوط عدد الوحدات بكل محافظة 4 2 3 2 6

 تم التنسيق مع صندوق تحيا مصر لإدارة الوحدات المتنقلة بالقاهرة الكبرى من خلال الوحدة المركزية للبرنامج وأن تكون إدارة الوحدات بباقي المحافظات السبع المتبقية من خلال الجمعيات الخبيرة

 تم الإتفاق على الإستعانة بمنظمة دولية هي ساموسسيال لدعم تشغيل الوحدات من الناحية الفنية (التدريبية والطبية)

 تم تكوين 17 فريق شارع للعمل بالمحافظات المستهدفة والتي تتكون من 51 أخصائي ، 17 مسعف ، 17 سائق

 تم تدريب فرق الشارع من خلال فترة معايشة مع الجمعيات الخبيرة ومؤسسات الدفاع الإجتماعي للتدريب العملي على أرض الواقع .

 تم تزويد فرق الشارع بزي وبطاقة تعريف خاصة بهم حتى يمكن التعرف عليهم بسهولة من خلال الأطفال بالشارع وحتى لا يقوم أحد بإنتحال شخصياتهم

العمل الميداني لفرق الشارع

إحصائيات العمل مع الأطفال خلال عام 2017

الشهر دور الرعاية الأسر اطفال بلا مأوى أطفال عمالة أطفال أسر إجمالي عدد الحالات التي تم التعامل معها يناير – يونيو 111 51 334 681 438 1453 يوليو – سبتمبر 105 57 386 548 249 1183 اكتوبر 54 19 311 851 206 1368 نوفمبر 44 26 366 740 196 1302 ديسمبر 29 27 297 536 142 975 الإجمالي الكلي 343 180 1694 3356 1231 6281 اجمالي الدمج 523

ثانيا: مكون تطوير مؤسسات الرعاية الإجتماعية:

 تم إفتتاح المؤسسات التالية بعد تطوير البنية التحتية بها وإمدادها بالتجهيزات والأثاث والمفروشات والأدوات اللازمة لها

1- مؤسسة الحرية بعين شمس – محافظة القاهرة

2- مؤسسة مجمع الدفاع الإجتماعي – محافظة الأسكندرية

3- مؤسسة دار التربية للبنين – محافظة الشرقية

 تم الإنتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية بالمؤسسات التالية وإمدادها بالتجهيزات والأثاث والمفروشات والأدوات كالتالي :

1- مؤسسة دارالبنين بمحافظة المنيا بنسبة 100 % وجاهزة للإفتتاح

2- مؤسسة فتيات العجوزة بمحافظة الجيزة بنسبة 95 %

3- مؤسسة دور التربية بمحافظة الجيزة بنسبة 95 % 0 هما مؤسسة البنين بمحافظة المنيا ومؤسسة الحرية بعين شمس بالقاهرة وجاري تطوير باقي المؤسسات وعددهم 4 مؤسسات

4- تم التعاقد مع كلية الخدمة الإجتماعية جامعة حلوان للبدء في تنفيذ خطة بناء قدرات العاملين بمؤسسات الرعاية الإجتماعية والأطفال بهذه المؤسسات

5- تم فتح 3 فصول للمدراس المجتمعية بمؤسسات الشرقية والمنيا والأسكندرية

6- تم إستلام المسودة الأولى للحقائب التدريبية ومراجعتها من ممثلي الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية

ثالثاً: مكون ادارة الحالة وتطوير خدمات الوزارة:

 تم إصدار دليل لإدارة الحالة

 تم إختيار مكاتب المراقبة الإجتماعية ومكاتب الإستشارات الإسرية التي سيتم تفعيل خدماتها من خلال البرنامج بالمحافظات وعددهم 41 مكتب مراقبة , 41 مكتب إستشارات

 تم عمل لقاءات تعريفية بالبرنامج وآليات العمل به في مديريات التضامن بالمحافظات العشر المستهدفة بحضور السادة وكلاء وزارة التضامن وحضور الفرق المحلية وفرق الشارع

 تدريب عدد 90 أخصائي إجتماعي بمكاتب المراقبة والإستشارات بالمحافظات المستهدفة ، 51 أخصائي إجتماعي ونفسي على- دليل إدارة الحالة الذي تم إعداده- قانون الطفل المصري والإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولات الإختيارية .- سياسات حماية الطفل

خامساً: مكون التسويق المجتمعي:

 تم إصدار لوجو البرنامج

 تم إنشاء صفحة خاصة بالبرنامج على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

 تم عمل مجموعة من المداخلات الإذاعية والتليفزيونية للتعريف بالبرنامج

 تم إصدار مجموعة من المطبوعات الخاصة بالبرنامج لتوزيعها أثناء المناسبات المختلفة التي يشارك فيها البرنامج

 تم إصدار فيلمين وثائقيين خاصين بالبرنامج

 تم إصدار نشرة دورية سيتم تحديثها دوريا عن أنشطة البرنامج

سادساً: مكون التقييم والرصد والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية:

 تم الإنتهاء من تشكيل الفرق المحلية بالمحافظات لمتابعة العمل بها

 تم القيام بزيارات متابعة ميدانية للجمعيات الممولة من صندوق إعانة الجمعيات بالمحافظات المستهدفة لمتابعة الأنشطة المنفذة من خلال البرنامج

 تم عمل تدريب لمسئولي المتابعة والتقييم بالفرق المحلية لتدريبهم على المتابعة والتقييم