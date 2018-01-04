لندن - أ ش أ

تعادل نادي أرسنال مع نادي تشيلسي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء امس الأربعاء على ملعب “الإمارات” في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتبادل الفريقان السيطرة في الشوط الأول، لكن أضاع المهاجمون من الجانبين فرصا كثرة في ظل تألق الحارسين كورتوا، وبيتر تشيك.. وفي الشوط الثاني نجح جاك ويلشير في تسجيل الهدف الأول للمدفعجية في الدقيقة 63 من تسديدة في سقف المرمى، لكن عادل ايدين هازارد النتيجة لتشيلسي من ركلة جزاء في الدقيقة 67، فيما تمكن ماركوس ألونسو من تسجيل الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 83، قبل أن يعادل هيكتور بيليرن النتيجة لأرسنال في الوقت الضائع، ليقتسم الفريقان نقطتي المباراة.

وبتلك النتيجة.. ارتفع رصيد تشيلسى إلى 46 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد أرسنال إلى 39 نقطة في المركز السادس.