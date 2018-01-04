الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - أ ف ب

أعلنت ايران الاربعاء انها قدمت الى كل من مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش شكوى ضد تدخّل الولايات المتحدة في شؤونها الداخلية.

ونشرت البعثة الايرانية لدى المنظمة الدولية رسالة أرسلها المندوب الايراني في الامم المتحدة جلام علي خوشرو الى مجلس الامن وجوتيريش جاء فيها “يشرفني ان الفت انتباهكم الى المحاولات الواسعة التي قامت بها الولايات المتحدة مؤخرا للتدخل في الشؤون الداخلية لايران”.

وأضافت الرسالة ان “الادارة الامريكية الراهنة تتخطى كل الحدود بانتهاكها قواعد القانون الدولي ومبادئه التي ترعى السلوك المتحضّر في العلاقات الدولية”.

وتابع المندوب الايراني في رسالته انه “خلال الايام الاخيرة زادت الادارة الامريكية بقيادة الرئيس الامريكي من تدخلاتها الفاضحة في الشؤون الداخلية لايران بذريعة تقديم دعم لتظاهرات متفرقة”، مكررا بذلك ما دأبت عليه طهران بالقول ان ما يشهده العديد من مدنها منذ حوالى اسبوع من احتجاجات شعبية تخلل بعضها اعمال عنف دموية انما هو تحركات محدودة تديرها من الخارج اطراف “معادية للثورة”.

واضافت الرسالة الايرانية ان “حق التظاهر ينص عليه ويكفله الدستور الايراني”.