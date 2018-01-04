الغردقة - أ ش أ

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحر الأحمر الأربعاء حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة الجرائم، وضبط المخالفات المرورية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 65 هاربا ومطلوبا لتنفيذ أحكام قضائية بالحبس الجزئي والمستأنف، إلى جانب ضبط فتاتين بحوزتهن 800 قرص تامول بقصد الإتجار، وضبط 92 مشتبها فيه لفحصهم.

كما تمكنت الحملة من ضبط سائق سيارة متهم بتحصيل أجرة مبالغ فيها من سائحة فرنسية، وتحرير 243 مخالفة مرورية متنوعة.