واشنطن - أ ش أ

قرر بول مانافورت رئيس الحملة الانتخابية السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع دعوى قضائية ضد المستشار الخاص الأمريكي روبرت مولر، ونائب المدعي العامرود روزنشتاين.

كما وصفت الدعوى القضائية وزارة العدل بالمتهم وفقا لوكالة أنباء “بلومبرج” الأمريكية.

وكانت السلطات الأمريكية قد اتهمت في وقت سابق، بول مانافورت ومساعده، ريك جيتس، بالتآمر ضد الولايات المتحدة و12 تهمة من بينها غسيل الأموال.

وتعد لائحة الاتهامات التي صدرت عن تحقيق بتاريخ 27 أكتوبر الماضي – يقوده المستشار روبرت مولر – في الادعاءات بشأن تدخل روسيا في حملة الانتخابات الأمريكية في 2016.