القاهرة -أ ش أ

نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في ضبط ثلاثة أشخاص بأسيوط وبحوزتهم 116 قطعة أثرية.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة السياحة والآثار بأسيوط قيام المدعو شحاتة ع.ع (70 سنة) عامل زراعي ومقيم بمحافظة المنيا بحيازته قطع وعملات آثرية وتردده على مدينة أسيوط للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه حال تردده على إحدى الكافيتريات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثاني أسيوط وبرفقته كل من نجله المدعو شعبان.ش.ع (18 سنة) طالب مقيم بالمنيا والمدعو جمال.ر.م(64 سنة) مزارع مقيم بالمنيا ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكمين قضائيين صادرين ضده في قضيتي (تبديد) وبحوزتهم 20 قطعة فرعونية مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه في آثريتها و96 عملة معدنية مختلفة الأحجام ترجع للعصر الروماني اليوناني وبعرض المضبوطات على مفتشي منطقة آثار أسيوط أفادوا بأثريتها.

واعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

