أبوظبي -أ ش أ

عقدت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري اجتماعها الأول بعد اعتماد تشكيلها من قبل مجلس أبوظبي الرياضي ويجمع لقاء السوبر المصري والأهلي والمقررة إقامته في تمام في السابعة مساء بتوقيت القاهرة, التاسعة بتوقيت الامارات مساء يوم الجمعة الموافق الثاني عشر من يناير الجاري على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الاجتماع الذي عقد برئاسة سهيل العريفي نائب رئيس اللجنة تم استعراض الخطة الامنية وخطة دخول الجماهير والخطة التسويقية والنقل التلفزيوني وفرق المتطوعين, بجانب الخطة الامنية

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كما تم استعراض إصدار التصاريح لكافة الاعلاميين والذي سيبدأ ابتداء من اليوم الاربعاء الموافق الثالث من يناير وحتى يوم السبت السادس من يناير كما استعرضت اللجنة ملاعب التدريب للفريقين , كما تم استعراض ترتيبات المؤتمرين الصحفيين اللذين سيشهدهما إستاد هزاع بن زايد وذلك يوم الخميس الموافق الحادي عشر من يناير للكابتن حسام حسن المدير الفني للمصري ونظيره الكابتن حسام البدري المدير الفني للأهلي.