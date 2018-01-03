اخبار مصر - هندبدارى

نفت هيئة سكك حديد مصر ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية عن تعطل حركة قطارات طنطا – المنصورة لنشوب حريق بأحد الجرارات

وأكد المهندس سيد سالم رئيس السكة الحديد ان مانشر عار تماما من الصحة مشيرا إلى أن حركة سير القطارات على خط طنطا المنصورة تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة

واوضح ان سائق القطار أثناء سيره شاهد دخان كثيف بجوار شريط السكة وحرصا على سلامه الركاب توقف

حيث اتضح له أن أحد الأهالي أشعل النيران في الحلفا والمخلفات بجوار السكة فاستكمل السائق مسيره دون توقف ولم يحدث أي تأخيرات في القطارات على الخط.

وناشد رىيس الهيئة الاعلاميين الدقة قبل النشر والرجوع الى المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الاشاعات الغير صحيحة لما تسببه من ذعر بين جمهور المسافرين من الركاب