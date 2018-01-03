بيرث -أ ش أ

فاز الفريق البلجيكي المكون من دافيد جوفان ومواطنته دريس ميرتنز على نظيره الأسترالي المكون من تناسي كوكيناكس وداريا جاريلوفا بنتيجة (2-0) الأربعاء ضمن منافسات بطولة كأس (هوبمان) لفرق التنس المختلطة المقامة بمدينة بيرث الأسترالية.

وتغلب جوفان على كوكيناكس في مباراة فردي الرجال بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-2, فيما فازت ميرتنز على جاريلوفا بنتيجة 6-2 و4-6 و6-2, ليحسم الفريق البلجيكي المواجهة أمام أستراليا رغم تبقي مباراة الزوجي المختلط التي أصحبت نتيجتها تحصيل حاصل.

وتشارك بلجيكا وأستراليا في منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا كلا من ألمانيا وكندا, بينما تتنافس سويسرا وأمريكا واليابان وروسيا. يذكر أنه يتأهل متصدر كل من المجموعتين, إلى الدور النهائي, الذي تقام فعالياته /السبت/ المقبل.