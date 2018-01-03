برلين -أ ش أ

تسببت عاصفة شتوية ضربت أجزاء واسعة من ألمانيا في خروج قطار عن مساره بغرب البلاد, فيما غمرت المياه عددا من الطرق الرئيسية بالبلاد.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي) الأمريكية اليوم الأربعاء أن القطار خرج عن مساره قرب بلدة (لونن) إثر اصطدامه بشجرة سقطت على القضبان جراء العاصفة فيما لم يسفر الحادث عن أي إصابات.

وأضافت الشبكة أن الأشجار المتساقطة تسببت في قطع الطريق السريع الواصل بين مدينتي دويسبورغ ويوليش بغرب البلاد, كما تم تعليق عمل القطار المتجه إلى قمة تسوغشبيتسه بجبال الألب بسبب الطقس السيء وإغلاق حدائق الحيوان بميونيخ وأوغسبورغ.