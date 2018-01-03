أخبارمصر-غباشى خيرالله

تفقد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرى الشوبك الغربي ومزغونه وأبورجوان بالبدرشين ، وقال المحافظ فى تصريحات له ان الزيارة تأتى فى إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لمشروعات الصرف الصحى بقرى المحافظة لسرعة إنجازها وإزالة إى معوقات تعترض التنفيذ .

وقال ان المحطة ينفذها الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة أجمالية تصل الى 300 مليون جنية للأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية وتخدم 9 قرى كمرحلة اولى وتتكون من محطة رئيسية و8 محطات فرعية وتبلغ مساحة المحطة الرئيسية 18 فدان وتستوعب الزيادة السكانية المستقبلية وقد إنتهت الاعمال الإنشائية للمحطة الرئيسية ومن المتوقع تشغيل المرحلة الاولى بمزغونه نهاية الشهر المقبل على ان يتم تشغيل المراحل الأخرى منتصف العام الحالى .

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى قام بها المحافظ اليوم بمدينة البدرشين رافقه فيها نائبه اللواء اسامه شمعه تفقد خلالها العديد من المشروعات الخدمية منها مشروع إنشاء مدرسة منشأه دهشور الإبتدائية بتكلفة 6,7 مليون جنية وتتكون من 16 فصل .