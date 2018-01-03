اخبارمصر - حموده كامل

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا حيث رحب فضيلة الإمام بسيادة المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا في مشيخة الأزهر الشريف، مؤكدًا أن المحكمة وقضاتها يقومون بدور بالغ الأهمية في حماية دستور مصر وضمان الحريات والحقوق المنصوص عليها بالدستور، والتأكد من سلامة التشريعات والقوانين وموافقتها لنصوص الدستور

وأوضح فضيلته أن المحكمة الدستورية العليا تمثل رأس السلطة القضائية في البلاد، وأن الأزهر بكافة هيئاته يقدر دور القضاء الدستوري المصري الذي أثرى المكتبة العلمية القانونية والدستورية في مصر والعالم العربي بأحكامه العريقة

من جانبه، أعرب المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق، عن تقديره للدور الهام والعالمي الذي يقوم به الأزهر الشريف وشيخه الإمام الأكبر في نشر الوسطية والاعتدال وتصديه لدعاوى التطرف والكراهية، مؤكدا اعتزازه بجهود فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب ودوره في تعزيز قيم السلام والحوار والتعايش وترسيخ ونشر سماحة الإسلام

وفي ختام الزيارة.. أهدى فضيلة الإمام الأكبر درع الأزهر الشريف إلى سيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقديرًا لسيادته وللمحكمة الدستورية العليا بكافة أعضائها