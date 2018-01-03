اخبارمصر - حموده كامل

يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في افتتاح “المؤتمر العالمي لنصرة القدس” الذي ينظمه الأزهر الشريف، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، يومي 17 و18 يناير الجاري، بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات في القاهرة

وجاءت الدعوة لعقد المؤتمر، ضمن سلسلة القرارات التى اتخذها شيخ الأزهر للرد على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيونى المحتل، وقد شملت هذه القرارات رفض الإمام الأكبر طلب نائب الرئيس الأمريكى مقابلته فى العشرين من ديسمبر الجارى بمشيخة الأزهر