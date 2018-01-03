أخبار مصر _شيماء صالح

استقبل خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمكتبه بقصر اليمامة، رئيس مجلس النواب علي عبدالعال والوفد المرافق له، حيث أكد خادم الحرمين حبه الشديد لمصر وحرصه على زيارتها باستمرار منذ أن كان عمره 15 عام، ونقل للوفد المصري تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكداً عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

ومن جانبه، نقل عبدالعال تحيات السيسي إلى خادم الحرمين الشريفين مؤكدا وقوف مصر إلى جانب المملكة فيما تواجهه من تحديات تمس أمنها، وفي مقدمتها تطورات الوضع في اليمن، وإدانة ما تعرضت له المملكة من محاولات إطلاق صواريخ باليستية على أراضيها، وموقف مصر الثابت تجاه أمن الخليج، والذي تعتبره مصر خطاً أحمرلا تقبل المساس به.

كما تطرقت المباحثات إلى التطورات الإيجابية الأخيرة في العلاقات بين البلدين، والتي تعكس التوافق في الرؤى ووجهات النظر تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب إضافة إلى عدد آخر من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين