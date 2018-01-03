المنيا - أ ش أ

نفي الدكتور إبراهيم خالد مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ما تم تداوله على مواقع إخبارية، بغلق 67 محطة تنقية مياه الشرب على نهر النيل، والبحر اليوسفي، وترعة الإبراهيمية، جزئيا، بسبب السدة الشتوية، وتعرض مأخذ المحطات للإطماء، مؤكدا أن الخبر عار تماما عن الصحة.

وقال إبراهيم خالد – في بيان اليوم /الأربعاء – إنه “لا يوجد بالمنيا 67 محطة تنقية، حيث يوجد بالمحافظة مجموعة من الأبار ووحدات الترشيح تنتج حوالي 250 ألف متر مكعب يوميا وهي كافية لتعويض أي عجز في المياه بسبب السدة الشتوية، لافتا إلى أن أي مدينة أو قرية بالمحافظة لم تتأثر نتيجة السدة الشتوية” .