اخبارمصر - حموده كامل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن منطقة ال 70 فدانا بالكامل، بالهضبة السفلي بالمقطم، وذلك لمدة 12ساعة ابتداءً من الساعة 6مساء يوم الأربعاء الموافق 3-1-2018 وحتى الساعة 6 صباح يوم الخميس الموافق 4-1-2018، نظرآ لقيام الشركة بتحويل خط المياه قطر 400 مم بمنطقة ال 70 فدانا بالهضبة السفلي بالمقطم ضمن أعمال تحويل الطريق الدائري.

وتهيب الشركة بالمواطنين أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.