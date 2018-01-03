وكالات

حقق فيلم الأنيميشن الكوميدى Ferdinand بطولة النجم جون سينا، بشباك التذاكر العالمى خلال أسبوعه الثانى، إيرادات بلغت 128 مليون دولار أمريكى، بعد عرضه فى أكثر من 3,621 دور عرض سينمائى حول العالم، منذ طرحه يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2017، وفقًا لما ذكره موقع بوكس أوفيس موجو الأمريكى.

الفيلم ينتمى الى نوعية الأكشن والمغامرات، وهو إنتاج استوديوهات تونتيث سينتشورى فوكس، ومن تأليف الثلاثى رون بيرش ودون رايمر وديفيد كيد، وإخراج كارلوس سالدانا، ويشارك فى بطولته بالأداء الصوتى عدد من النجوم أبرزهم جون سينا، بوبى كانافال، ديفيد تينانت، جينا رودريجز، دانيلا بوباديا، كيت ماكينون

قصة الفيلم تدور أحداثها فى إطار من المغامرة، حول ثور ضخم يملك قلبًا كبيرًا، يُخطئ فى حق حيوان خطير، فيتم اسره وتشريده عن وطنه، لكن فرديناند يُصِّر على العودة إلى عائلته، وفى سبيل هذا يكوّن فريق غير كفؤ وينطلق به فى مغامرة مجنونة.