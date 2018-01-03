الغردقة - أ ش أ

شنت مديرية أمن البحر الأحمر يوم الثلاثاء حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة الجريمة بتوجيهات من اللواء حسام كمال مدير الأمن، ما أسفر عن فحص 80 شقة مفروشة و11 فندقا شعبيا.

كما تم ضبط 67 هاربا ومطلوبا لتنفيذ أحكام قضائية بالحبس، وضبط 80 مشتبه فيه وجاري فحصهم، بجانب ضبط عدد من قضايا التموين والمرافق المتنوعة، وخلال حملات مباحث المرور تم تحرير 149 مخالفة مرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة .

وفي المنيا تمكن ضباط البحث الجنائي بمركز شرطة ملوي من إلقاء القبض على مسجل خطر بحوزته بندقية آلية ومخدرات.

تلقى مدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبدالمنصف إخطارا بضبط “صفوت ط.ع” (49 سنة) ومقيم دائرة المركز السابق اتهامه في 8 قضايا (سرقة ? سلاح ? مخدرات) وبحوزته بندقية آلية وفرد رصاص محلي الصنع و8 طلقات متنوعة و3 أسلحة بيضاء و25 قطعة لجوهر الحشيش و1820 قرصا مخدرا مختلف الأنواع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.