عمان - أ ش أ

أدان وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، تبني الكنيست الإسرائيلي قانون “القدس الموحدة”، وكذلك تبني حزب الليكود الحاكم قرار ضم المستوطنات وفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، واصفاً القرارين بأنهما “تهديد للأمن والسلم الدوليين ” .

وقال الصفدي – في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء يوم الثلاثاء – إن ” القرارين مدانان وباطلان وفق القانون الدولي”.

واكد ، أن “إجراءات إسرائيل الأحادية تقوض السلام الذي يشكل مصلحة إقليمية دولية، وبالتالي فهما تهديد للأمن والسلم الدوليين”.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر مشروع قانون “القدس الموحدة” الذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة بأي تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست، فيما صوت حزب “الليكود” الحاكم مؤخراً لصالح ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل.