القاهرة - أ ش أ

أعرب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق الفوز على فريق النصر بأربعة أهداف دون مقابل مساء يوم الثلاثاء ، وإضافة ثلاث نقاط تقرب الفريق خطوة للوصول إلى صدارة البطولة المحلية .

ولفت البدري إلى أن استبعاد السعيد من مباراة النصر يرجع إلى خوضه عددا كبيرا من المباريات خلال الفترة الماضية، لذلك كان يجب أن يحصل على راحة .

وأوضح البدري، أن محمد الشناوي حارس الفريق لم يتعرض لإصابة خطيرة خلال الشوط الأول من لقاء النصر اليوم وفضلت منح الحارس راحة .. وأكد أن كل لاعبي الأهلي عناصر أساسية ولديهم الرغبة لإثبات قدراتهم عند الحصول على فرصة في المشاركة و خروج أي لاعب من الأهلي، سواء للإعارة أو البيع، يخضع إلى معايير محددة، وهي مصلحة النادي والفريق و اللاعب.