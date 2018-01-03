القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي،إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان مهتما منذ اللحظة الأولي بملف التصنيع الإليكتروني، وكانت أهم التكليفات توطين التكنولوجيا، والتصنيع الإليكتروني، والتوسع في إنشاء المدن التكنولوجية على مستوى الجمهورية.

وأضاف القاضي- في حوار لصحفية (الأخبار) ينشر في عددها الصادر اليوم الأربعاء إن الشركة المصرية للاتصالات كيان مصري عملاق لا يستهان به، وقرار دخولها السوق صائب 100%، وهو استثمار في محله تماماً، وقريباً جدا يجني العائد عليه.

ونوه الوزير بإنه تم وضع التصميمات اللازمة لتنفيذ مدينة المعرفة التكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 301 فدان باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة بكافة قطاعاتها والبدء في التنفيذ خلال عام 2018.

وتحدث وزير الاتصالات عن المشروع الكبير لتطوير الهيئة القومية للبريد، مشيرا إلى الانتهاء العام الماضي من تطوير أكثر من 400 مكتب بريد رئيسي على مستوى الجمهورية، وتم تحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة لتقديم كافة الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية، ليصل إجمالي عدد المراكز المميكنة التي انتهى تطويرها إلى 800 مركز خدمات بريدية متكاملة، وذلك جزء من خطة متكاملة للدولة لتعزيز مفهوم الشمول المالي وجعل البريد المصري الاختيار الأول للمواطنين في مجال الخدمات المالية والبريدية والجماهيرية وليصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية عن طريق الشباك الموحد.