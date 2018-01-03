تونس - أ ش أ

شهدت تونس خلال عام 2017 توافد 7 ملايين و 51 ألف سائح أي بزيادة تقدر نسبتها ب23.2 % مقارنة بعام 2016.

وأشارت وزارة السياحة التونسية في بيان لها إلى تسجيل إنتعاشة كبيرة بعد زيارة أكثر من 570 ألف سائح فرنسي لتونس بزيادة تقدر ب 46% مقارنة بالعام 2016 إضافة إلى زيارة 515 ألف سائح روسي و 182 ألف سائح ألماني وأكثر من 50 ألف سائح بلجيكي لتونس،فيما سجلت السياحة الصينية نموا بقرابة 19 ألف سائح .

وحققت السياحة الجزائرية إلى تونس رقما قياسيا في عام 2017 بعد أن فاق عدد السياح المليونين ونصف بحسب الوزارة.