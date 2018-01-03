الجزائر- أ ش أ

ضربت هزة أرضية بمقياس 5 ريختر الليلة ولاية البليدة الواقعة شمال الجزائر.

ذكرت ذلك إحدى القنوات الروسية اليوم مشيرة إلي أنه لم يعلن حتى الأن عن سقوط ضحايا جراء الهزة الأرضية .

وذكرت القناة مساء اليوم أن سكان العاصمة وضواحيها جرار البليدة وتيبازة وبومرداس والمدية شعروا بهزة أرضية قوية نوعا ما، فيما قامت مصالح الحماية المدنية في المناطق التي مسها الزلزال بعمليات الاستطلاع دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية كمرحلة أولية.