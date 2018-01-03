صحافة مصرية:إفتتاح مشروعات طرق بتكلفة ٨ مليارات جنيه الإثنين المقبل
أخبار مصر - الأربعاء 3 يناير - فيصل زكى
* قرار جمهورى بمنح أوسمة لاصحاب الانجازات الرياضية.
* الكنيسة توفر أتوبيسات لنقل المصلين للقداس بالعاصمة الإدارية.
*«الأهرام» ترصدإختلافات حوله مع بداية تطبيقه.
* التجار: قرار تدوين الأسعار يحتاج فترة زمنية للالتزام الكامل.. والمستهلكون ينتظرون.
* تأهيل شباب الخريجين للعمل بقطاع البترول والغاز الطبيعى.
* الأهلي يقترب من صدارة الدوري بفوزه على النصر برباعية نظيفة.
* سموحة يتعاقد مع ثلاثة لاعبين من غانا.
* «الوطنية للانتخابات» تعلن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل.
* وزير الدفاع: القوات المسلحة لن تسمح بالمساس بأمن مصر واستقرارها ووحدة شعبها.
* وزير الإسكان فى أسوان: وفينا بالتزامنا أمام الرئيس .
* تشغيل محطتى معالجة مياه الصرف فى «كيما» لمنع تلوث النيل.
* الرى تنفى ضخ مياه للمساعدة فى الملاحة النهرية.
* 3وزراء يعلنون برنامج تنمية الصعيد.
* تسليم 28 خطاب تخصيص أراض بالمجان فى قنا.
*محافظ القاهرة يتفقد موقف السلام تمهيدا لافتتاحه.
*عبدالعزيز : حوار مجتمعى حول لائحة انتخابات مراكز الشباب.
* وزير البيئة: تشريع لمواجهة أزمة القمامة.
* مجلس الدولة: القضاء غير مختص بحل مجلس النواب.
* استقبال مهيب لجثمان «نافع».. والجنازة تنطلق من مبنى «الأهرام» اليوم.
*محافظ القليوبية لـ «الأهرام»:إزالة 534 مخالفة على النيل.. وتوصيل الغاز إلى 750 ألف شقة.
* تنقلات وتغييرات بالوادى الجديد.
* صلاح ينتظر تتويجه «ملكا» للكرة الإفريقية فى مسابقة «الكاف» بغانا غدا.
* فرصة كوبر والفراعنة كبيرة.. والوداد المغربى الأقرب لجائزة أفضل فريق.
* قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لثلاثة أشهر.
* مدبولي يتابع شحوط مركب نيلية من مرسى معبد كوم أمبو.
* شكري يلتقي أعضاء المكتب الرئاسي للهيئة العليا للتفاوض السورية.
* قافلة الأزهر الطبية تختتم أعمالها في بئر العبد.
* بحث تنفيذ مدينة الذهب والقطار فائق السرعة بالبحر الأحمر.
* وزير التعليم العالي يتفقد الامتحانات بجامعة السويس.
* وزير التموين: تشكيل لجنة لمعرفة أسباب حادث مطحن طنطا.
* الأزهر يدين الهجوم الإرهابي قرب كنيسة في نيجيريا.
* القوات المسلحة تكرم الفائزين بالمسابقات الثقافية والأدبية.
* تأييد قرار التحفظ على أموال المتهم الرئيسي في أزمة “البنسلين”.
* حبس الإرهابي مرتكب الهجوم المسلح على كنيسة حلوان 15 يوما.
* افتتاح أكبر مشروع مائى على نهر النيل باسيوط.
* قافلة دعوية لحلايب وشلاتين خلال شهر يناير.
* البدرى يرفض رحيل مؤمن زكريا إلى الإمارات ويوافق على إعارة الشيخ.
* الليلة.. الزمالك ضيفا «ثقيلا» على طلائع الجيش فى لقاء مؤجل الأبيض يخطط للمركز الثالث.. وطولان يراهن على مفاجأة.
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