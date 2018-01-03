أخبار مصر - الأربعاء 3 يناير - فيصل زكى

* قرار جمهورى بمنح أوسمة لاصحاب الانجازات الرياضية.

* الكنيسة توفر أتوبيسات لنقل المصلين للقداس بالعاصمة الإدارية.

*«الأهرام» ترصدإختلافات حوله مع بداية تطبيقه.

* التجار: قرار تدوين الأسعار يحتاج فترة زمنية للالتزام الكامل.. والمستهلكون ينتظرون.

* تأهيل شباب الخريجين للعمل بقطاع البترول والغاز الطبيعى.

* الأهلي يقترب من صدارة الدوري بفوزه على النصر برباعية نظيفة.

* سموحة يتعاقد مع ثلاثة لاعبين من غانا.

* «الوطنية للانتخابات» تعلن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل.

* وزير الدفاع: القوات المسلحة لن تسمح بالمساس بأمن مصر واستقرارها ووحدة شعبها.

* وزير الإسكان فى أسوان: وفينا بالتزامنا أمام الرئيس .

* تشغيل محطتى معالجة مياه الصرف فى «كيما» لمنع تلوث النيل.

* الرى تنفى ضخ مياه للمساعدة فى الملاحة النهرية.

* 3وزراء يعلنون برنامج تنمية الصعيد.

* تسليم 28 خطاب تخصيص أراض بالمجان فى قنا.

*محافظ القاهرة يتفقد موقف السلام تمهيدا لافتتاحه.

*عبدالعزيز : حوار مجتمعى حول لائحة انتخابات مراكز الشباب.

* وزير البيئة: تشريع لمواجهة أزمة القمامة.

* مجلس الدولة: القضاء غير مختص بحل مجلس النواب.

* استقبال مهيب لجثمان «نافع».. والجنازة تنطلق من مبنى «الأهرام» اليوم.

*محافظ القليوبية لـ «الأهرام»:إزالة 534 مخالفة على النيل.. وتوصيل الغاز إلى 750 ألف شقة.

* تنقلات وتغييرات بالوادى الجديد.

* صلاح ينتظر تتويجه «ملكا» للكرة الإفريقية فى مسابقة «الكاف» بغانا غدا.

* فرصة كوبر والفراعنة كبيرة.. والوداد المغربى الأقرب لجائزة أفضل فريق.

* قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لثلاثة أشهر.

* مدبولي يتابع شحوط مركب نيلية من مرسى معبد كوم أمبو.

* شكري يلتقي أعضاء المكتب الرئاسي للهيئة العليا للتفاوض السورية.

* قافلة الأزهر الطبية تختتم أعمالها في بئر العبد.

* بحث تنفيذ مدينة الذهب والقطار فائق السرعة بالبحر الأحمر.

* وزير التعليم العالي يتفقد الامتحانات بجامعة السويس.

* وزير التموين: تشكيل لجنة لمعرفة أسباب حادث مطحن طنطا.

* الأزهر يدين الهجوم الإرهابي قرب كنيسة في نيجيريا.

* القوات المسلحة تكرم الفائزين بالمسابقات الثقافية والأدبية.

* تأييد قرار التحفظ على أموال المتهم الرئيسي في أزمة “البنسلين”.

* حبس الإرهابي مرتكب الهجوم المسلح على كنيسة حلوان 15 يوما.

* افتتاح أكبر مشروع مائى على نهر النيل باسيوط.

* قافلة دعوية لحلايب وشلاتين خلال شهر يناير.

* البدرى يرفض رحيل مؤمن زكريا إلى الإمارات ويوافق على إعارة الشيخ.

* الليلة.. الزمالك ضيفا «ثقيلا» على طلائع الجيش فى لقاء مؤجل الأبيض يخطط للمركز الثالث.. وطولان يراهن على مفاجأة.