أخبار مصر - شيماء صالح

أرجأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التصويت النهائي على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية المستهلك، لدراسة الملاحظات المرفوعة للجنة من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات الالمصرية على المشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب عمرو غلاب، اليوم الثلاثاء، والذى تقرر أن يكون مغلقا أمام المحررين البرلمانيين، وقامت اللجنة بمناقشة ملاحظات الاتحاد العام فى حضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وممثلي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.