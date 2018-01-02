جنيف - أ ش أ

كشف تقرير لمنظمة العمل الدولية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في العالم بشكل كبير خلال العام الماضي.

وجاء في تقرير المنظمة السنوي بعنوان “العمالة الدولية والآفاق الاجتماعية لعام 2017” أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم قد تجاوز 200 مليون شخص، مرتفعا بمقدار 3.4 مليون شخص عن العام السابق له.

وحذرت المنظمة من ركود الأعمال التجارية الصغيرة، وتأثيرها السلبي على الاقتصاديات النامية، حيث يعمل أكثر من نصف العاملين في الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، و يمثل هذا القطاع ما يصل إلى 70 % من جميع الوظائف في بعض الدول العربية، وأكثر من 50 % في أجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.