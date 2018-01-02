القاهرة-أ ش أ

أيدت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الدكتور مدحت شعراوي الرئيس السابق لشركة “أكديما انترناشيونال ” إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة – وزوجته وذلك في ضوء التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا, في قضية اتهامه بالتسبب في حدوث أزمة نقص مستحضر “البنسلين ” من السوق المحلي.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي زين الدين , وعضوية المستشارين : هشام الشريف وإيهاب هيكل, وحضور عبد الله عبود رئيس نيابة الأموال العامة العليا. وكانت قد سبق لنيابة الأموال العامة العليا أن أصدرت قرارا بحبس مدحت شعراوي “احتياطيا ” على ذمة التحقيقات بعد أن أسندت إليه الاتهام بتربيح نفسه من خلال رئاسته للشركة قبل مغادرتها , ونقل وكالة استيراد مستحضر “البنسلين ” الطبي إلى شركته الخاصة على نحو أدى إلى نقص حاد في وجود المستحضر الطبي في السوق , وخلق أزمة في سوق الدواء بنقله حق استيراد مستحضر “البنسلين ” إلى شركته الخاصة والتسبب في الأزمة وتربيح نفسه مبالغ مالية كبيرة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على “شعراوي” تنفيذا للأمر الصادر من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق , بضبطه وإحضاره, في ضوء ما كشفت عنه تحريات الرقابة الإدارية من تورطه في نقل وكالة استيراد مستحضر البنسلين إلى شركته الخاصة, وتربحه جراء هذا التصرفمع عدم تدبير احتياجات السوق المحلي من المستحضر الطبي خلال الفترة الأخيرة , على نحو تسبب في نقصه بشكل ملحوظ في الأسواق, فضلا عن ارتكابه لبعض المخالفات المالية.