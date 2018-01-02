أخبار مصر- إيمان صلاح الدين

أنهت البورصة المصرية جلسة تداولات هادئة اليوم الثلاثاء في أول تعاملات العام الجديد وأوضحت شاشات التداول عودة تعاملات الاجانب الى الارتفاع بعد تراجعها الاسبوع الماضي.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي “ايجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مدرجة – 0.03 % مسجلة 15023.76 نقطة. وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.96 % ليسجل 2593.79 نقطة.

وكسب مؤشر “ايجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.14 % مسجلا 14754.48 نقطة. وصعد مؤشر “ايجي اكس 70” الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة 0.93 % ليسجل 835.36 نقطة. وكسب مؤشر “ايجي اكس 100” الاوسع نطاقا 0.54 % مسجلا 1982.32 نقطة.

وزادت القيمة السوقية لاسهم مصر 4 مليارات جنيه مقابل الاغلاق السابق مسجلة 828.9 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 604.9 مليون جنيه.

وذكر عيسى فتحي محلل اسواق المال ان استطاعت الاستقرار فوق 15 الف نقطة في أول تداولات العام نتيجة تماسك سهم البنك التجاري الدولي – الاعلى وزنا بالمؤشر – رغم تعرضه لعمليتات بيع بهدف جني الارباح بجانب صعود اسهم اخرى في مقدمتها قطاع الاسمدة والكيماويات والقطاع العقاري.

واضاف ان السوق مازالت متأثرة بأجواء العطلات وهو ما يفسره تراجع احجام التداول عن متوسطها حيث سجلت ارقاما دون المليار جنيه.

واوضح ان السوق شهدت حركة جيدة للافراد بجانب ارتفاع حصة الاجانب من التداولات الى 13 % بعد تراجعها الاسبوع الماضي وسجل الاجانب صافي شراء قدره 30 مليون جنيه.

واورد ان السوق تأثرت بما يطلق عليه “اثر يناير” وهو اجراء يقوم به الاجانب لتقليل الوعاء الخاضع للضريبة حيث يبعيون حصة من اسهمهم في ديسمبر بسعر رخيص ويعاودن شرائهم بنهاية الشهر ثم يعيدون الدخول بقوة مع بداية العام مما يرفع الاسعار.