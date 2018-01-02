القاهرة-أ ش أ

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين المقبل بمقر الهيئة العامة للاستعلامات وذلك في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ; لإعلان الجدول الزمني التفصيلي المتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية وإجراءتها.

صرح بذلك المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكر المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة ووضع برنامج متكامل لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية وأداء واجبهم الانتخابي, بالتعاون مع المراكز والبرامج البحثية المتخصصة وذلك حرصا على توضيح المعلومات للناخب لتسهيل مهمته في المشاركة بالانتخابات.