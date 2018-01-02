واشنطن /أ ش أ/

أفاد خبراء بهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية , اليوم /الثلاثاء/ بأن موجة من البرد القارس القطبية “القياسية ” التي تشهدها مناطق بالولايات المتحدة وصلت إلى ولاية “فلوريدا ” مع وجود تحذيرات من الصقيع في أماكن تمتد إلى ولاية “تكساس ” إلي الساحل الأطلسي.

وذكر الخبراء ، وفقا لقناة “سكاي نيوز” الإخبارية ، أن درجات الحرارة قد سجلت في بعض المناطق 29 درجة تحت الصفر , لتحطم بذلك رقما قياسيا منذ مائة وثلاثين عاما .

يذكر أن شمال شرق الولايات المتحدة تعرض لموجة جديدة من الصقيع مطلع الأسبوع الجاري.