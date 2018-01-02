واشنطن - أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخصيص شهر يناير الجاري للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر.

وقال ترامب – حسبما ذكرت صحيفة (ذي هيل) – “إن الولايات المتحدة تؤكد من جديد التزامها باستئصال شر الاستعباد، إن الاتجار بالبشر هو مظهر حديث لأقدم وأكثر أنواع الاستغلال بربرية، لا مكان له في عالمنا، إننا نتعهد بعمل أقصى ما في وسعنا لإنهاء هذه الممارسة الفظيعة من اتجار بالبشر الأبرياء حول العالم”.

وكشف ترامب عن أنه، وخلال يناير الجاري، سيوقع على مشروعي قانونين لمكافحة الاتجار بالبشر، وأشار إلى عدد من التدابير التي إتخذتها إدارته لمكافحة هذه الظاهرة كالتصديق على قرار تنفيذي في فبراير الماضي يقضي بتقويض التنظيمات الإجرامية الدولية وتدشين قوة عمل مشتركة تعمل بين الوكالات للتعاون مع الأمم الأخرى في القضاء على الاتجار بالبشر.

ونوه في إعلانه عن مساهمة وزارة الخارجية الأمريكية بمبلغ 25 مليون دولار للصندوق العالمي لإنهاء الرق الحديث.

وأشارت (ذي هيل) الى أن الرئيس السابق باراك أوباما كان قد اتخذ إعلانا مشابها إبان رئاسته، مخصصا يناير 2017 شهرا لمنع الاستعباد وتجارة البشر.