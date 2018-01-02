بغداد - أ ش أ

أعلن احسان الشمري مستشار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن صدور عدة قرارات لإنهاء الأزمة بين بغداد واربيل، مشيرا إلى أن من بينها تسليم المنافذ الحدودية للمركز.

وقال الشمري – في تصريح أوردته قناة “السومرية نيوز” العراقية مساء اليوم الإثنين إنه بناءا على قبول الاقليم بالدستور كحاكم والرغبة بانهاء الأزمة مع الارتباك الداخلي نتيجة أزمة الرواتب، وصلت رسائل حول تلك المستجدات الأمر الذي دفع نحو اتخاذ عدة قرارات”، مبينا أن هذه القرارات هي استلام الحدود الدولية مع تركيا وايران وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات.

وأضاف أن اللجنة وضعت أوراق عمل وفق الدستور والصلاحيات الاتحادية للحكومة، وهي بانتظار وفد الاقليم (الحكومي – الفني)، مشيرا إلى أن من ضمن القرارات تشكيل لجنة ثانية لتدقيق أسماء القطاع التعليمي والصحي في حكومة الاقليم.

وتابع أنه تقرر توزيع رواتب الموارد المائية، مشيرا إلى أن القرارات شملت أيضا توجيه دعوة المنتسبين الاتحاديين في الاقليم للحضور إلى بغداد والاجتماع بهم كل حسب وزارته.