القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 2 يناير

الأهرام

* السيسى يكرم الأبطال الرياضيين ويمنحهم الأوسمة.

* الرئيس يوجه بتوفير الإمكانات اللازمة لهم لتحقيق مزيد من الإنجازات.

* مقتل شقيقين فى هجوم إرهابى على محل للخمور بالعمرانية.

* رئيس السكة الحديد:سداد 55 مليون دولار مقدم شراء 100 جرار تحسينا للخدمة.

* البابا: المسيحية تشدد على المحبة حتى للأعداء.

* الرى: افتتاح قناطر أسيوط مارس المقبل.

* الإسكان: 100% نسبة تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.

* 5.4 مليار جنيه لإنشاء 13 مجمعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

* 12 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات 433 مليون دولار.

* المفتى: التعامل بـ «البتكوين» لا يجوز شرعا لمخاطرها على الأفراد والدول.

* 4.8 مليار جنيه لتنمية 295 ألف مشروع صغير وريادة أعمال.

* «رجال الأعمال» تطالب بتسهيل إصدار التراخيص فى تعديلات قانون البناء.

* «الصعايدة» يقبلون على فكرة «الكمبوند» لأول مرة.

* 35 مليون جنيه لتجديد 7 محطات لمياه الشرب والصرف الصحى.

* 90 مليون جنيه لتمويل7 آلاف مشروع لتمكين المرأة بالشرقية.

* ضبط 54 قطعة سلاح و تنفيذ 2900 حكم.

* رنيم الوليلي: شعرت بالفخر بعد الحصول على وسام الجمهورية.

الأخبار

* الرئيس يمنح وسام الرياضة للفائزين بميداليات عالمية.

* السيسي يوجه الأجهزة المعنية بدعم الأبطال ليستمروا في الإنجاز.. ويشيد بالرياضيين متحدي الإعاقة.

* استراتيجية لتنمية الصادرات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

* 6 ملاحظات لمجلس الدولة علي قانون هيئة تنمية الصعيد.

* إعداد القائمة الرابعة للعفو لإرسالها إلي الرئاسة.

* سفير مصر بواشنطن: عازمون علي دحر الإرهاب.

* بطل أحداث كنيسة مارمينا: راقبت الإرهابي وهو يمضغ اللبان ويطلق النار علي السكان قبل الهجوم عليه.

* زحام شديد علي مكاتب البريد والتأمينات لصرف معاش يناير.

* الرقابة الإدارية.. «يد من حديد» لاصطياد لصوص المال العام.

* تعديلات قانون هيئة الرقابة.. أسلحة جديدة لمحاربة الفساد.

* مقتل عامل دفعه صديقه من فوق كوبري قصر النيل.

* الليلة.. الأهلي يبحث عن «النصر» أمام النصر من مؤجلات الدوري.