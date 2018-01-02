صحافة مصرية: السيسى يكرم الأبطال الرياضيين ويمنحهم الأوسمة
القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 2 يناير
الأهرام
* السيسى يكرم الأبطال الرياضيين ويمنحهم الأوسمة.
* الرئيس يوجه بتوفير الإمكانات اللازمة لهم لتحقيق مزيد من الإنجازات.
* مقتل شقيقين فى هجوم إرهابى على محل للخمور بالعمرانية.
* رئيس السكة الحديد:سداد 55 مليون دولار مقدم شراء 100 جرار تحسينا للخدمة.
* البابا: المسيحية تشدد على المحبة حتى للأعداء.
* الرى: افتتاح قناطر أسيوط مارس المقبل.
* الإسكان: 100% نسبة تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.
* 5.4 مليار جنيه لإنشاء 13 مجمعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
* 12 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات 433 مليون دولار.
* المفتى: التعامل بـ «البتكوين» لا يجوز شرعا لمخاطرها على الأفراد والدول.
* 4.8 مليار جنيه لتنمية 295 ألف مشروع صغير وريادة أعمال.
* «رجال الأعمال» تطالب بتسهيل إصدار التراخيص فى تعديلات قانون البناء.
* «الصعايدة» يقبلون على فكرة «الكمبوند» لأول مرة.
* 35 مليون جنيه لتجديد 7 محطات لمياه الشرب والصرف الصحى.
* 90 مليون جنيه لتمويل7 آلاف مشروع لتمكين المرأة بالشرقية.
* ضبط 54 قطعة سلاح و تنفيذ 2900 حكم.
* رنيم الوليلي: شعرت بالفخر بعد الحصول على وسام الجمهورية.
الأخبار
* الرئيس يمنح وسام الرياضة للفائزين بميداليات عالمية.
* السيسي يوجه الأجهزة المعنية بدعم الأبطال ليستمروا في الإنجاز.. ويشيد بالرياضيين متحدي الإعاقة.
* استراتيجية لتنمية الصادرات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
* 6 ملاحظات لمجلس الدولة علي قانون هيئة تنمية الصعيد.
* إعداد القائمة الرابعة للعفو لإرسالها إلي الرئاسة.
* سفير مصر بواشنطن: عازمون علي دحر الإرهاب.
* بطل أحداث كنيسة مارمينا: راقبت الإرهابي وهو يمضغ اللبان ويطلق النار علي السكان قبل الهجوم عليه.
* زحام شديد علي مكاتب البريد والتأمينات لصرف معاش يناير.
* الرقابة الإدارية.. «يد من حديد» لاصطياد لصوص المال العام.
* تعديلات قانون هيئة الرقابة.. أسلحة جديدة لمحاربة الفساد.
* مقتل عامل دفعه صديقه من فوق كوبري قصر النيل.
* الليلة.. الأهلي يبحث عن «النصر» أمام النصر من مؤجلات الدوري.
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