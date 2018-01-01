وكالات

أعلنت الولاية الأميركية كاليفورنيا مع بداية السنة الجديدة عن تقنين بيع “الماريجوانا” بشكل قانوني رسميا ابتداء من اليوم الأول في 2018.

ووفقا لوسائل الإعلام الأميركية، ستسمح الولاية لمن هم فوق عمر 21 سنة بشراء “الحشيش” بشكل قانوني، وبكميات لا تتخطى 28 غراما للشخص الواحد.

وصوت سكان كاليفورنيا لصالح بيع “الماريجوانا” قبل 14 شهرا، ولكن سلسلة من القرارات الحكومية تم دراستها في هذه المدة، حالت قبل بدء عملية البيع في المحلات المخصصة بشكل رسمي.

ولم يسمح حتى الآن إلا لمحلات محدودة لبيع “الماريجوانا” في كاليفورنيا، مما قد يؤدي إلى استمرار السوق السوداء في الأعوام الأولى من التقنين، بسبب الطلب الكبير من قبال سكان الولاية.

وقررت الولاية فرض رقابة شديدة على محلات زراعة وبيع هذا النوع من “الحشيش”، لتتأكد من مكونات المنتج، ومن أن التعليب مضاد لاستخدام الأطفال.

وبهذا القرار أصبحت كاليفورنيا أكبر ولاية تسمح ببيع “الماريجوانا” في الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة.