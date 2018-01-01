القاهرة - أ ش أ

أعلن الدكتور أسامة غنيم، المدير التنفيذي لمنظمة مكافحة المنشطات المصرية “نادو”، إن المحكمة الدولية قررت مضاعفة عقوبة إيهاب عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني الأول لألعاب القوى، ونجم النادي الأهلي، لتصبح الإيقاف أربعة أعوام بدلا من عامين.

وأشار غنيم إلى أن إيهاب عبد الرحمن لجأ إلى المحكمة الدولية بعد توقيع عقوبة عليه من المنظمة المصرية بإيقافه عامين بسبب إيجابية عينته ما تسبب حرمانه من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو الماضية.

وأوضح أن المحكمة الدولية بعد الاطلاع على استئناف اللاعب قررت مضاعفة عقوبته، خاصة بعد إيقافه بسبب إيجابية عينة المنشطات، في أبريل 2016.