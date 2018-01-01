تمكنت حملة من مباحث التموين بالبحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين من ضبط عدد من أصحاب المخابز والتجار، استولوا على 53 طن دقيق بلدي مدعم، للتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الحملة، التي أشرف عليها اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، وكمال راشد، وكيل وزارة التموين، من ضبط، “ا.هـ.ا”، (44 عامًا)، صاحب مخبز بقرية بيبان بمركز كوم حمادة، لاستيلائه على 38 طن دقيق وبيعها فى السوق السوداء، و”م.ا.م”، (48 عاما)، صاحب مخبز بقرية النقيدي بمركز كوم حمادة، لاستيلائه على 9 أطنان دقيق، و”ا.ع.ب”،(43 عاما)، صاحب مخبز بقرية النقيدي، لاستيلائه على طن واحد من الدقيق المدعم.