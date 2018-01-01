القاهرة - أخبار مصر

قال علي عيسى غلاب، رئيس مركز ومدينة منفلوط بأسيوط، إنه تم إعدام 40 ألف عبوة بسكويت منتهي الصلاحية، بمخزن مدرسة “التحرير” بمدينة منفلوط، وذلك بالأمر الإداري رقم 27 لسنة 2017.

وأضاف “غلاب”، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن حملات المتابعة بالمركز قامت بالمرور على بعض الوحدات الصحية ومتابعة سير العمل بها، ومنها وحدات طب الأسرة ببني رافع وأبو عابد ونجع علي منصور وبني شعران وبني شقير وجحدم والعزية وعرب بنى شقير.

بالإضافة إلى المرور على بعض مدارس مدينة منفلوط ومتابعة إزالة الإشغالات الموجودة بجوارها ورفع المخلفات بالشوارع المحيطة بها، ورصد بعض المخالفات التموينية، وذلك بالمرور على 31 مخبزًا وتحرير 7 محاضر تركيب “أيسون”، و4 محاضر توصيل صرف صحي على الترعة و12 محضر إلقاء مخلفات بالشارع و13 محضر استخدام مازوت في قمينة طوب، وتحرير 13 قرار إيقاف أعمال بناء مخالف و9 محاضر بناء بدون ترخيص وتنفيذ 8 قرارات إزالة أعمال بناء مخالف وعمل 6 معاينات واردة من النيابة وتوصيل 1 عداد إنارة.

وأضاف رئيس المركز، إنه تم متابعة بعض مراكز الشباب والرياضة بالمركز وقراه والمرور على الشوارع والميادين وإزالة الإشغالات الموجودة، حيث تم تحرير 55 محضر إشغال طريق ونظافة عامة وإزالة 11 حالة تعدٍ على أراضٍ أملاك الدولة بقرية بني شقير بمساحة 1090 مترًا و5 حالات تعدٍ بناحية بني رافع.