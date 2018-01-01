القاهرة - أ ش أ

أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي انتظام صرف معاشات شهر يناير , وذلك فى أول أيام الصرف بجميع منافذ الصرف، التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وكذلك ماكينات الصراف الآلي.

وأشارت إلى قيام مليون وأحد عشر الفا ومائة وأربعة وخمسين “قائما بالصرف ” من “منافذ صرف” التأمينات الاجتماعية , ومكاتب البريد و”الصارفات الآلية ” اليوم حتى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الإثنينبإجمالي مليار، ووثلاثمائة واثنين وأربعين مليون وتسعة عشر ألفا وسبعة وتسعين جنيها.

يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد قررت صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير” 2018 ” بصورة مبكرة, اعتبارا من اليوم الإثنين الذي يوافق الأول من يناير الجاري.