القاهرة - اخبار مصر

اكد د.عصام البطاوي استاذ القانون الجنائي و المحامي بالنقض بان القانون اعطى حق لاي مواطن في القبض علي الارهابي او اي مجرم وتسليمه الي جهات التحقيق.. حيث ان له الحق في ان يمنع الاعتداء باستخدام القوة المناسبه لمنعه .

كما اعطى للمواطن ايضاً حق استخدام السلاح ضد المعتدي علي الأشخاص والمنشات وإصابته وقتله اذا اقتضي الحال ذلك وهذا عمل مشروع لكل مواطن الحق في استخدامه دون مسائله من القانون..مشيرا الى ان ردع الارهابيين او قتلهم يعد عمل مشروع لانه من حق اي انسان رد الاعتداء عن نفسه او نفس غيره من المواطنين بالطريق العام.

كما انه يحق ايضا له بانه في حالة ان احس بان هناك خطر يهدد نفسه او نفس الغير ان يرد هذا الاعتداء وفقا لمبدأ الدفاع الشرعي الذي اباحه القانون بغير مسألة .