اخبار مصر - هالة حربي

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان التجارة الخارجية لمصر شهدت تطوراً ملحوظاً خلال عام 2017 حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية خلال الـ 11 شهر الاولي من 2017 حوالي 20.4 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 ، ومن المتوقع ان تصل الي 22.4 مليار دولار مع ختام عام 2017 بنسبة زيادة تصل الي حوالي 10% عن عام 2016 والذي بلغت قيمة الصادرات فيه 20.4 مليار دولار وهو مستهدف خطة الوزارة لتعزيز وتنمية الصادرات خلال عام 2017

وقال ان الواردات شهدت تراجعاً كبيراً خلال عام 2017 حيث بلغ إجمالي الواردات خلال الـ 11 شهر الاولي من عام 2017 حوالي 51 مليار دولار مقابل 61 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 ، ومن المتوقع ان يصل إجمالي واردات عام 2017 الي حوالي 56 مليار دولار مقابل 66 مليار دولار في عام 2016 بنسبة تراجع بلغت حوالي 15% .

ولفت قابيل الي ان هذه المؤشرات انعكست إيجابياً علي تراجع العجز في الميزان التجاري بقيمة بلغت حوالي 12 مليار دولار (10 مليار تراجع في الواردات و2 مليار زيادة في الصادرات ) اي بنسبة تراجع بلغت 26% مقابل 13% خلال عام 2016 وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لإحلال المنتج المصري محل المنتجات المثيلة المستوردة .

واوضح الوزير ان القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها خلال عام 2017 تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية والاسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والالكترونيات، والمفروشات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، بينما تركزت القطاعات التى سجلت انخفاضاً فى الواردات خلال عام 2017 فى قطاعات الملابس الجاهزة، والمنتجات الجلدية، والصناعات الهندسية والالكترونيات، والمفروشات، والصناعات الغذائية، وقطاع الأثاث.

وحول موقف رسائل الواردات التي تلقتها الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات خلال عام 2017 اشار قابيل الي ان الهيئة كثفت من نشاطاتها لاحكام الرقابة علي المنافذ للتأكد من جودة المنتجات المستوردة حيث تلقت 235 الف و54 رسالة صناعية وغذائية المقبول منها 211 الف و 206 رسالة والمرفوض 3848 رسالة .