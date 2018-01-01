القاهرة - أخبار مصر

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، القبض على عاطل، لسرقته “الفيزا كارد”، من كبار السن، أمام ماكينات الصرف الآلي بمنطقة الدرب الأحمر

وأمر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بإحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

نهاية هذا اللص بدأت بتلقي قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا من شخص بالمعاش بأنه عقب توجهه لماكينة الصراف الآلي المتواجدة بفرع أحد البنوك لسحب مبلغ مالي تقابل مع أحد الأشخاص وعرض عليه مساعدته لسحب المبلغ المالي وعقب انصرافه اكتشف قيام سالف الذكر بالاستيلاء على كارت الفيزا الخاص به واستبداله بآخر غير خاص به وتبين سحب مبلغ 10 آلاف جنيه من حسابه الشخصي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالبنك بإشراف اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل ٢٨ سنة وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته 3 فيزا كارت لبنك مصر و 2 فيزا كارت لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وفيزا كارت للبنك الأهلي المصري.

بمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين الحوادث المجهولة اعترف بارتكاب واقعة سرقة مبلغ 15.122 ألف جنيه من الحساب الشخصي الخاص بموظف على المعاش