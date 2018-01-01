القاهرة - أ ش أ

ودع المصريون والعالم منتصف ليلة الأحد عام 2017 مستقبلين عاما جديدا يحدوهم الأمل في أن يكون عاما للرخاء والاستقرار , مؤكدة أنها لن تكون أفضل إلا إذا كان البشر أفضل, فالأعوام تتغير أرقاما فقط, والبشر هم من يغيرون الأحداث.

ويحتفل المصريون كما شعوب العالم, كل عام بـ (الكريسماس) وبداية عام جديد, وتبقى شجرة عيد الميلاد الخضراء على اختلاف أطوالها أبرز معالم هذا الاحتفال فتنتشر في العديد من المنازل وعلى الأرصفة أمام المحال التجارية وفي الفنادق, فيما يضع أصحاب المشاتل أشجار الأرز, التي تصنع منها تلك الشجرة, طبيعيا بكثرة في مشاتلهم.

و”بابا نويل” أو سانتا كلوز هو الشخصية الأشهر في عيد الميلاد, وله قصة تجمع بين الأساطير والحقائق. ففي عام 1881, نشر الرسام الأمريكي توماس نيست, في جريدة هاربرس, أول رسم لبابا نويل, كما نعرفه اليوم, ببدلته الحمراء الجميلة وذقنه البيضاء الطويلة, وكان ذلك ضمن حملة ترويجية لشركة كبرى, ومنذ ذلك الحين, انتشر بابا نويل وصار من أشهر الشخصيات التي يحبها الأطفال في كل أنحاء العالم.