نيويورك - رويترز

بدأ مئات الآلاف من المحتفلين في التجمع في تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأحد لمشاهدة سقوط كرة ليلة رأس السنة البلورية الضخمة إيذانا ببدء عام جديد غير عابئين بالبرد القارس وعملية أمنية لم يسبق لها مثيل.

وذكر موقع أكيوويذر دوت كوم للتنبؤات الجوية إن من المتوقع انخفاض درجة الحرارة في وسط مانهاتن إلى نحو 12 درجة مئوية تحت الصفر في الساعات الأخيرة من 2017 في حين سيكون ”الإحساس الحقيقي“ بدرجات الحرارة 15 درجة مئوية تحت الصفر.

وإذا صحت هذه التنبؤات ستتساوي ليلة رأس سنة 2017 مع سنة 1962 كثاني أبرد ليلة رأس سنة في التاريخ. وكانت أبرد ليلة رأس سنة من نصيب سنة 1917 عندما هبطت درجات الحرارة في تايمز سكوير إلى 17 درجة مئوية تحت الصفر.