مدريد - أ ش أ

كشفت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية الأحد عن رغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد, في العودة إلى الدوري الإنجليزي وفريقه السابق “مانشستر يونايتد”, على وجه التحديد, وارتداء قميصه مجددا.

وذكرت الصحيفة اليوم أن ما يعكس اتخاذ أيقونة “ريال مدريد” قراره بمغادرة تسبانيا والاتجاه صوب “البريمييرليج”, أنه بدأ البحث داخل تنجلترا عن مدرسة ليلحق بها ابنه كريستيانو جونيور, ويبدو أنه اختار بالفعل مدرسة شهيرة تبلغ مصروفاتها السنوية 20 ألف يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البرتغالي لم يكتفp بزيارة المدارس فقط, بل زار أيضا بعض المنازل في منطقة “ليثرهيد”, متوقعة أنه يبحث عن منزل جديد للإقامة فيه مع عائلته خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن رونالدو يشعر بالغضب, خاصة وأنه كان يأمل في تحسين عقده ورفع راتبه داخل ريال مدريد, بعد أن فاز بجائزة “فيفا” كأفضل لاعب في العالم, والكرة الذهبية للعام الثاني على التوالي, إلا أنه لا يزال يتقاضى راتبا أقل من ميسي ونيمار.