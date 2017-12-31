القاهرة - أ ش أ

يستقبل مسرح الجمهورية بوسط القاهرة, التابع للبيت الفني للمسرح, غدا الاثنين, أول ليلة عرض للمسرحية “يوم أن قتلوا الغناء” في موسمها الجديد.

وتعود المسرحية مرة أخرى بالتزامن مع احتفالات العام الجديد, بعد أن حققت نجاحا جماهيريا كبيرا خلال مواسم عرضها الفترة السابقة, وحصولها على جائزة أفضل عرض مسرحي بالدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري.

وتستعرض “يوم أن قتلوا الغناء” الصراع بين الخير والشر, والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية والتعصب والكراهية من ناحية أخرى, وهي من تأليف محمود جمال, وإخراج تامر كرم, وبطولة: علاء قوقة, ياسر صادق, حمادة شوشة, طارق صبري, محمد ناصر, وهند عبد الحليم, وأداء صوتي للفنان الكبير نبيل الحلفاوي.