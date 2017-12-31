القاهرة - أ ش أ

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بيانا حذر فيه السماسرة ووكلاء اللاعبين من الحديث باسم الزمالك والزج بالنادي في صفقات ومفاوضات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وتسريب معلومات مغلوطة لوسائل الإعلام المختلفة.

وأكد مجلس الزمالك – في بيان اليوم /الأحد/ – “أنه لا أساس من الصحة على الإطلاق لما تردد عن دخول النادي في مفاوضات مع حسين الشحات لاعب مصر للمقاصة للحصول على خدماته وتقديم عرض ب` 30 مليون جنيه للتعاقد معه”.

وأشار مرتضى منصور إلى أن نادي الزمالك يتفاوض حاليا مع حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق النجم الساحلي التونسي, فضلا عن التفاوض مع أحد المهاجمين الأفارقة للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.. وقال “إنه لا أساس من الصحة عن دخول النادي في مفاوضات مع المهاجم الجزائري محمد الأمين عبيد”.